Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКриштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

Криштиану Роналдо, вечный соперник Лионеля Мессии, который накануне получил в Париже шестой по счету «Золотой мяч», тоже получил награду. Его признали лучшим игроком серии А по итогам сезона 2018/19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»

Sports.ruвчера в 17:43

Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Sport24.ruвчера в 18:35

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Спорт-Экспрессвчера в 21:01

Криштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

Спорт день за днем00:18

Журналист: «Роналду сидел в машине до момента своего награждения»

Soccer.ruвчера в 22:56

Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

Бомбардир.рувчера в 22:19

Роналду ждал в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А

ODDS.ru00:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

РИА Новости 00:40
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица могут получить статус иностранного агента.
Вечерняя Москва вчера в 14:30
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы

Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Ревизор.ру вчера в 03:25
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Политика

В Кремле исключили обсуждение статуса Крыма с Зеленским

В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:48
Политика

В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 17:00
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Экономика

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новости вчера в 19:14
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Экономика

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Ведомости вчера в 14:10
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество

Основной лайнер Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года

Известия 00:00
Политика

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда

Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе американского торгового представителя.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

В Киеве обстреляли депутата, погиб ребенок

Новый День 01 декабря в 23:17
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 00:23
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru вчера в 05:16
Технологии

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Известия 00:00
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог

Пилотам, посадившим самолет с Владимиром Путиным на борту в условиях густого тумана, в благодарность подарили вишневый пирог.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Общество

Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу

Pravda.Ru вчера в 06:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК вчера в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное