Криштиану Роналдо, вечный соперник Лионеля Мессии, который накануне получил в Париже шестой по счету «Золотой мяч», тоже получил награду. Его признали лучшим игроком серии А по итогам сезона 2018/19.

Спорт день за днем

Криштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

Спорт день за днем

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