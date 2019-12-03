Криштиану Роналдо, вечный соперник Лионеля Мессии, который накануне получил в Париже шестой по счету «Золотой мяч», тоже получил награду. Его признали лучшим игроком серии А по итогам сезона 2018/19.

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Криштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

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Происшествия В Оренбурге рухнул мост в районе улицы Терешковой В пресс-службе областного УМВД подчеркнули, что, предварительно, обрушилось два пролёта моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение в сторону выезда из города за «Армадой» перекрыто.

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Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Единоборства Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью» Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

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Общество Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.