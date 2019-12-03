Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКриштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

Криштиану Роналдо, вечный соперник Лионеля Мессии, который накануне получил в Париже шестой по счету «Золотой мяч», тоже получил награду. Его признали лучшим игроком серии А по итогам сезона 2018/19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Sport24.ruвчера в 18:35

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»

Sports.ruвчера в 17:43

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Спорт-Экспрессвчера в 21:01

Криштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине

Спорт день за днем00:18

Журналист: «Роналду сидел в машине до момента своего награждения»

Soccer.ruвчера в 22:56

Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

Бомбардир.рувчера в 22:19

Роналду всю церемонию сидел в машине, пока не пришло время получать приз

Все про Спорт ру01:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Гаджеты

Вот как Intel будет улучшать свои следующие процессоры для борьбы с AMD

В следующем году на смену процессорам Intel Ice Lake придут CPU линейки Tiger Lake.
iXBT.com вчера в 07:58
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 вчера в 01:50
Происшествия

В Оренбурге рухнул мост в районе улицы Терешковой

В пресс-службе областного УМВД подчеркнули, что, предварительно, обрушилось два пролёта моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение в сторону выезда из города за «Армадой» перекрыто.
Газета Оренбуржье вчера в 11:42
Технологии

Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом

В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Online47.ru 01 декабря в 16:24
Политика

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Происшествия

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:18
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Интерфакс вчера в 10:35
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Армия и оружие

В Сирии подорвался бронеавтомобиль с российскими военными

Наша версия вчера в 08:34
Единоборства

Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Lenta.ru 02:15
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Политика

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Lenta.ru 01:44
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Армия и оружие

Боевики-исламисты продолжают обстрел армии Сирии в провинции Идлиб

Боевики-исламисты продолжают обстрелы позиций Сирийской арабской армии на востоке провинции Идлиб.
Народные новости 02:15
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro 01 декабря в 19:00
Здоровье

В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Политика

Спикер Рады заявил о существовании на Украине только одного народа

"В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов - на Украине есть многонациональный украинский народ", - заявил Разумков.
Газета.Ru 02:32
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное