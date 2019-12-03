Футбол
Спорт день за днемКриштиану Роналду тоже получил приз. Но спрятался в машине
Криштиану Роналдо, вечный соперник Лионеля Мессии, который накануне получил в Париже шестой по счету «Золотой мяч», тоже получил награду. Его признали лучшим игроком серии А по итогам сезона 2018/19.
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Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Sport24.ruвчера в 18:35
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»
Бомбардир.рувчера в 22:19
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