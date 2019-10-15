Футбол
РИА НовостиКриштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
|26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
|27′
|46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
|47′
|56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
|63′
|65′
Рубен Диаш
|68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
|72′
|72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
|73′
Александр Зинченко
|90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
|90′+4′
Виктор Коваленко
|90′+5′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
3
Пластун
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Коноплянка
20
Коваленко
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
11
Брума
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
23
Феликс
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со сборной Украины забил свой 700-й гол в карьере, сообщает телеканал Sky Sports в Twitter. Встреча 8-го тура группы В проходит в Киеве, счет 2:1 в пользу хозяев.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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