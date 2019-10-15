Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со сборной Украины забил свой 700-й гол в карьере, сообщает телеканал Sky Sports в Twitter. Встреча 8-го тура группы В проходит в Киеве, счет 2:1 в пользу хозяев.

Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере

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