Коронавирус

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Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record. Роналду после остановки сезона из-за пандемии коронавируса покинул Италию и улетел в Португалию. В понедельник игрок вернулся в Турин вместе с семьей.
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Криштиану Роналду вернулся в Турин

РИА Новостивчера в 17:53

Роналду прибыл в Турин, где проведет две недели на карантине

Матч ТВвчера в 15:09

Роналду прилетел в Турин, где проведет две недели на карантине

Sport24.ruвчера в 15:27

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Чемпионатвчера в 15:40

Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

Спорт-Экспрессвчера в 17:28

Роналду прилетел в Турин, где будет вынужден пройти двухнедельный карантин

Soccer.ruвчера в 15:54

Роналду вернулся в Италию

Советский спортвчера в 15:40
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
6
Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
5,2K
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК вчера в 17:29
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Кино

Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
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Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 47%

Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%.
REGNUM вчера в 14:29
5
Происшествия

В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.
RT на русском вчера в 14:47
35
Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
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Экономика

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК 03 мая в 23:43
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com вчера в 02:00
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию

Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня вчера в 01:50
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Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru вчера в 09:45
15
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Авто

Раскрыта стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»

Новые автомобили вчера в 07:32
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Армия и оружие

Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э

После провала ЗРПК «Панцирь-С» в противодействии израильским ракетам в Сирии, сирийские военные решили отказаться от их использования, и перешли на «Бук-М2Э».
Вечерний курьер вчера в 14:42
564
Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
16
Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн».
КиноПоиск вчера в 13:10
14
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с россиянами

RT на русском 00:13
Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
97
Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС вчера в 13:48
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Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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