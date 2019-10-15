Футбол

TV BRICSTV BRICSКриштиану Роналду забил 700-й гол

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей карьере. Это произошло на матче с Украиной в отборочном туре Евро-2020, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на championat.com. Роналду стал шестым игроком в истории, достигшим такого результата.
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