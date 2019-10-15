Футбол
TV BRICSКриштиану Роналду забил 700-й гол
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
|26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
|27′
|46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
|47′
|56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
|63′
|65′
Рубен Диаш
|68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
|72′
|72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
|73′
Александр Зинченко
|90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
|90′+4′
Виктор Коваленко
|90′+5′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
3
Пластун
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Коноплянка
20
Коваленко
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
11
Брума
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
23
Феликс
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей карьере. Это произошло на матче с Украиной в отборочном туре Евро-2020, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на championat.com. Роналду стал шестым игроком в истории, достигшим такого результата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Девушка Роналду изобразила его в образе Джеймса Бонда и поздравила с 700-м голом
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
Девушка Роналду сравнила форварда с Джеймсом Бондом, поздравив его с 700-м голом
Чемпионатвчера в 06:52
700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме
Sports.ru14 октября в 18:18
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Политика
Лавров предупредил об угрозе ливийских террористов для всей Африки
Существует реальная опасность того, что Ливия превратится в главную базу террористов на севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Общество
В Рязанской области телезрителям вместо НТВ показали порно
Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Макею
В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии под Красноярском
Из колонии-поселения в Сосновоборске сбежал заключенный. Мужчина отбывал срок за убийство и угон.
Экономика
Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях
По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
Происшествия
В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Футбол
Бесчастных стал главным тренером «Факела»
«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице. Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Игры
Создатели The Outer Worlds показали первые 20 минут игры
До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Общество
Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.