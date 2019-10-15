Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей карьере. Это произошло на матче с Украиной в отборочном туре Евро-2020, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на championat.com. Роналду стал шестым игроком в истории, достигшим такого результата.

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