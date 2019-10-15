Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКриштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со сборной Украины забил свой 700-й гол в карьере, сообщает телеканал Sky Sports в Twitter. Встреча 8-го тура группы В проходит в Киеве, счет 2:1 в пользу хозяев.
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