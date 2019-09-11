Футбол

ProstoProSportProstoProSportЛитва — Португалия 1:5

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
После первого тайма ничья – 1:1. На седьмой минуте Криштиану Роналду вывел португальцев вперед, реализовав пенальти. Литва отыгралась на 28-й минуте - отличился Витаутас Андрушкявичус. FIRST European player to score 90 International Goals.
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