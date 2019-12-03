Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКриштиану Роналду ждал награду лучшему игроку Серии А в автомобиле

Португалец, как правило, игнорирует церемонии награждения, в которых он не занимает первые места. Форвард «Ювентуса» вчера пропустил церемонию награждения «Золотого мяча» в Париже. Напомним, что лучшим футболистом 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Криштиану Роналду: «Горд стать лучшим игроком Серии А. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии»

Sports.ru00:03

Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»

Sport24.ruвчера в 18:46

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Спорт-Экспрессвчера в 21:01

Спортдиректор «Ювентуса»: «Роналду останется в Турине в следующем сезоне. Он хочет выиграть с нами «Золотой мяч»

Матч ТВ10:14

Роналду гордится победой в голосовании за лучшего игрока чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 19:42

Меж двух берегов

Soccer.ru04:01

Спортдиректор «Ювентуса»: «Роналду останется в Турине в следующем сезоне. Он хочет выиграть с нами «Золотой мяч»

Sportbox.RU10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Общество

Bellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков

Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
Грани.ру 09:09
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 10:06
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Политика

Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»

Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
РИА Новости 10:12
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера «врагом России»

Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Аргументы недели 10:05
Футбол

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Матч ТВ 08:36
Политика

Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией

Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:15
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Наука

Химики вырастили мицеллярные полимерные щетки на кремнии и графене

N+1 04:15
Армия и оружие

Путин: количество кораблей с «Калибрами» увеличится вдвое

Число боевых кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", увеличится в два раза к 2023 году, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России.
Вести.Ru 09:14
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости 10:08
Авто

На покупку новых автомобилей россияне потратили 2 трлн рублей

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за 10 месяцев нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 2 трлн 038 млрд рублей.
Тарантас Ньюс 00:44
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Коммерсантъ 06:46
Экономика

Трамп готов к торговой сделке с Китаем, но крайних сроков не устанавливает

Американский лидер подчеркнул, что Китай долгое время процветал за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации.
ТАСС 07:25
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Политика

Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза.
Pravda.Ru 08:36
Экономика

Состояние богатейшего человека Европы сократилось на $4 млрд на новостях о пошлинах США

Богатейший человек Европы, владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно потерял $4,4 млрд из-за новостей о том, что США могут ввести пошлины на французские товары в ответ на внедрение во Франции налога на услуги цифровых компаний.
Forbes 07:50
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

Фанаты «Спартака» остались довольны условиями в изоляторе Петербурга

РИА Новости 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное