Футбол
Bookmaker-ratings.ruКриштиану Роналду ждал награду лучшему игроку Серии А в автомобиле
Португалец, как правило, игнорирует церемонии награждения, в которых он не занимает первые места. Форвард «Ювентуса» вчера пропустил церемонию награждения «Золотого мяча» в Париже. Напомним, что лучшим футболистом 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»
Sport24.ruвчера в 18:46
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Армия и оружие
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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Экономика
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