Португалец, как правило, игнорирует церемонии награждения, в которых он не занимает первые места. Форвард «Ювентуса» вчера пропустил церемонию награждения «Золотого мяча» в Париже. Напомним, что лучшим футболистом 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

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Криштиану Роналду ждал награду лучшему игроку Серии А в автомобиле

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