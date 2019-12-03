Футбол
Bookmaker-ratings.ruКриштиану Роналду ждал награду лучшему игроку Серии А в автомобиле
Португалец, как правило, игнорирует церемонии награждения, в которых он не занимает первые места. Форвард «Ювентуса» вчера пропустил церемонию награждения «Золотого мяча» в Париже. Напомним, что лучшим футболистом 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»
Sport24.ruвчера в 18:46
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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