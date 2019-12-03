Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКриштиану Роналду ждал награду лучшему игроку Серии А в автомобиле

Португалец, как правило, игнорирует церемонии награждения, в которых он не занимает первые места. Форвард «Ювентуса» вчера пропустил церемонию награждения «Золотого мяча» в Париже. Напомним, что лучшим футболистом 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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