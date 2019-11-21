Футбол

Ставка TVСтавка TVКристал Пэлас - Ливерпуль: прогноз Александра Пяткина 23 ноября 2019

Последняя победа Ливерпуля над Сити думаю команде придало больше надежд на чемпионство, и команда вполне может в каком то моменте расслабиться что на руку хозяевам. Если в личках взглянуть то Кристалл Пэлас на своем поле регулярно забивает голы Ливерпулю.
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Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019: прямая трансляция матча 13 тура АПЛ

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«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: ждать ли сенсации?

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«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 23.11.2019. Прогноз и ставки на матч

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Кристал Пэлас - Ливерпуль: прогноз The Notorious 23 ноября 2019

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Кристал Пэлэс-Ливерпуль 23.11.2019 прогноз X2

Sport-place03:34
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

RT на русском 11:26
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
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Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой

Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.
Росбалт 07:19
Политика

Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
РИА Новости 15:19
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В «Единой России» создадут правозащитный центр

Лев Пономарев сказал, что создаваемая структура напоминает ему профсоюзы, которые были в СССР.
Эхо Москвы 14:02
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
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Общество

Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

РИА Новости 11:52
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
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Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову

Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
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У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
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Медведев предложил новый вариант четырехдневки

Медведев предлагает вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты.
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Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
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Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
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Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
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Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
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Павел Дуров извинился за сбой в работе Telegram

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Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
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«Милан» и «Наполи» сыграли вничью

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У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК 21 ноября в 23:00
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv вчера в 07:42
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В Британии выпустили руководство по съемке интимных сцен

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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
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