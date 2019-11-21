Футбол
Ставка TVКристал Пэлас - Ливерпуль: прогноз Александра Пяткина 23 ноября 2019
Последняя победа Ливерпуля над Сити думаю команде придало больше надежд на чемпионство, и команда вполне может в каком то моменте расслабиться что на руку хозяевам. Если в личках взглянуть то Кристалл Пэлас на своем поле регулярно забивает голы Ливерпулю.
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Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019: прямая трансляция матча 13 тура АПЛ
КП - Самаравчера в 19:00
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