Последняя победа Ливерпуля над Сити думаю команде придало больше надежд на чемпионство, и команда вполне может в каком то моменте расслабиться что на руку хозяевам. Если в личках взглянуть то Кристалл Пэлас на своем поле регулярно забивает голы Ливерпулю.

Все про Спорт ру

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Общество Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал "Газете.Ru", о чем в ходе церемонии вручения госнаград, которая прошла 21 ноября в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.

Происшествия Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.

Политика Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Политика Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Общество Медведев предложил новый вариант четырехдневки Медведев предлагает вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.