Футбол

Ставка TVСтавка TVКристал Пэлас - Ливерпуль: прогноз Александра Пяткина 23 ноября 2019

Последняя победа Ливерпуля над Сити думаю команде придало больше надежд на чемпионство, и команда вполне может в каком то моменте расслабиться что на руку хозяевам. Если в личках взглянуть то Кристалл Пэлас на своем поле регулярно забивает голы Ливерпулю.
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