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«Ливерпулю» не хватает одной победы до исторического достижения «Манчестер Сити» сезона-2017/18. 23 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сразится с «Кристал Пэлас».
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