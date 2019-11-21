«Ливерпулю» не хватает одной победы до исторического достижения «Манчестер Сити» сезона-2017/18. 23 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сразится с «Кристал Пэлас».

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Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Технологии Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.

Экономика Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Кино Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.

Политика В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.

Политика Салливан назвал условие улучшения отношений России и США "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.