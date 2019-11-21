Футбол
Чемпионат«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», 23 ноября, прогноз на матч Премьер-лиги
«Ливерпулю» не хватает одной победы до исторического достижения «Манчестер Сити» сезона-2017/18. 23 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сразится с «Кристал Пэлас».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Шоу-бизнес
Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей
Музыка
Тилль Линдеманн из Rammstein выпустил альбом о женщинах и мужчинах
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Футбол
Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену
Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене
Сборная России сыграет дома в двух первых матчах. В группе B вместе с Россией и Данией выступит сборная Бельгии.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Политика
В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Наука
Современные обезьяны оказались умнее наших предков
Выяснилось, что приток крови к мозгу современных человекообразных обезьян превышает аналогичный показатель австралопитеков примерно вдвое.
Политика
Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ
"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Общество