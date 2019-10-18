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Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: легкая победа «горожан»?

Кристал Пэлас — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
Лука Миливоевич
13′
39′
Габриэл Жезус
41′
Давид Сильва
47′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Эндрос Таунсенд
55′
Лука Миливоевич
Кристиан Бентеке
76′
79′
Давид Сильва
Джон Стоунз
Джеймс Томкинс
Скотт Дэнн
84′
90′+1′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
2 фото
«Кристал Пэлас» выиграл два последних матча, но смогут ли хозяева столь же успешно сыграть 19 октября с «Манчестер Сити» - узнаете из нашего прогноза.
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