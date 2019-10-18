«Кристал Пэлас» выиграл два последних матча, но смогут ли хозяева столь же успешно сыграть 19 октября с «Манчестер Сити» - узнаете из нашего прогноза.

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