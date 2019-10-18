Футбол
Все про Спорт ру«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: легкая победа «горожан»?
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
Лука Миливоевич
|13′
|39′
Габриэл Жезус
|41′
Давид Сильва
|47′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Эндрос Таунсенд
|55′
Лука Миливоевич
Кристиан Бентеке
|76′
|79′
Давид Сильва
Джон Стоунз
Джеймс Томкинс
Скотт Дэнн
|84′
|90′+1′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|27%
|Владение мячом
|73%
|74%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|8
|22
|Отборы
|8
|9
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑5‑1
13
Хеннеси
2
Уорд
24
Кэйхилл
6
Дэнн
3
ван Анхолт
11
Заа
17
Бентеке
8
Куяте
18
Макартур
10
Таунсенд
9
Айю
31
Сантана
27
Канселу
25
Фернандиньо
22
Менди
20
Силва
8
Гюндоган
16
Эрнандес
47
Фоден
5
Стоунз
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 3‑5‑2
«Кристал Пэлас» выиграл два последних матча, но смогут ли хозяева столь же успешно сыграть 19 октября с «Манчестер Сити» - узнаете из нашего прогноза.
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Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: эксперты считают «горожан» фаворитами предстоящего поединка
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