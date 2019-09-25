Политика

ТАССТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ

С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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