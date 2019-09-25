Политика
ТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ
С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Политика
Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам
По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии.
Коммерсантъ 15:01
Политика
Украине предложили способ заработать на «плохой России»
Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».
iReactor вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 01:24
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru вчера в 04:04
Кино
Восьмой сезон «Игры престолов» удостоился премии «Эмми»
Восьмой сезон «Игры престолов» удостоился знаковой премии «Эмми» и стал самым лучшим драматическим сериалом года.
OAnews 23 сентября в 01:03
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Космос
Пейзажи Марса. 7 лет работы Curiosity
На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика
Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
Известия 13:46
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги
Добавим, что соперник Ливерпуля в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.
Советский спорт 16:39
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Шоу-бизнес
Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27