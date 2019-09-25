Политика
ТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ
С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Политика
Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
Известия 13:46
Общество
Среди подписчиков белгородского губернатора нашли ботов
Центр политической конъюнктуры составил рейтинг губернаторов субъектов РФ по фейковым страницам среди подписчиков.
REGNUM 07:37
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия
Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
Газета.Ru 17:15
Политика
Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Политика
Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru 01:09
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Космос
Отложенный пуск «Протона» состоится в начале октября
Пуск ракеты «Протон» состоится в первой половине октября.
RT на русском 16:47
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика
Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
RT на русском 14:55
Наука
Искусственный интеллект не уступает опытным врачам
Исследование показало, что технология искусственного интеллекта в диагностике ничуть не уступает опытным медицинским профессионалам.
MedikForum.ru 07:20
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс 04:05
Армия и оружие
В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform 10:35
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер осталась без квартиры в Москве
Зоя Бербер купила квартиру в Москве, однако ключи от нее так и не получила. В итоге звезда сериала «Реальные пацаны» осталась без жилья.
OAnews 07:24
Футбол
«Челси» разгромил «Гримсби Таун» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. "Челси" разгромил клуб "Гримсби Таун" со счетом 7:1.
Спорт-Экспресс 16:58
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Наука
Идеальное колесо
Создание идеального колеса — сложнейшая задача оптимизации, к которой человечество идет уже сотни лет.
N+1 вчера в 04:44