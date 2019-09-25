С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.

Политика Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Общество Среди подписчиков белгородского губернатора нашли ботов Центр политической конъюнктуры составил рейтинг губернаторов субъектов РФ по фейковым страницам среди подписчиков.

Футбол «Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.

Политика Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.

Авто Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.

Политика Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Политика Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Джонсон заявил о готовности провести жёсткий брексит 31 октября Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.

Наука Искусственный интеллект не уступает опытным врачам Исследование показало, что технология искусственного интеллекта в диагностике ничуть не уступает опытным медицинским профессионалам.

Армия и оружие В России началось серийное производство американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.

Шоу-бизнес Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер осталась без квартиры в Москве Зоя Бербер купила квартиру в Москве, однако ключи от нее так и не получила. В итоге звезда сериала «Реальные пацаны» осталась без жилья.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.