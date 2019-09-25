Политика

ТАССТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ

С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Главой МВФ стала Кристалина Георгиева

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МВФ назвал своего нового директора-распорядителя

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Новым главой МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
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Тренер добавил, что принял такое решение также из-за игры с «Динамо», которая состоится через два дня.
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Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

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Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Кировские полицейские предотвратили массовое убийство в одной из школ

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Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

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Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт

Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
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Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил рекомендации по ограничению аренды игроков и выплат агентам, сообщается на сайте ФИФА.
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«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции

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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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