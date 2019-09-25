Политика
ТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ
С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Политика
Жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами выдали визы в Германию
Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, получают немецкие визы.
РЕН ТВ вчера в 10:24
Политика
Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
REGNUM вчера в 21:40
Гаджеты
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super действительно выйдет на рынок
Ранее в Сети появились слухи о том, что Nvidia готовится выпустить видеокарты GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1660 Super.
iXBT.com 08:05
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Армия и оружие
Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.
Lenta.ru 10:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Футбол
Часть игроков ФК «Ростов» не сыграла с «Мордовией» из-за запрета врача
Тренер добавил, что принял такое решение также из-за игры с «Динамо», которая состоится через два дня.
Rostov gazeta 14:35
Авто
Дебют кроссовера Suzuki S-Presso за 300 000 руб. состоится 30 сентября
Японский автопроизводитель Suzuki опубликовал первые официальные фотографии и видеотизер нового кроссовера S-Presso, презентация которого состоится 30 сентября.
Letnews.ru вчера в 02:18
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Происшествия
Кировские полицейские предотвратили массовое убийство в одной из школ
«На днях в Кирове установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ города с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства», - сказал Макаров.
Общественное телевидение России вчера в 05:49
Происшествия
Задержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Футбол
Винисиус забил за «Реал» впервые с февраля и заплакал
19-летний бразилец забил впервые с начала февраля. Тогда он забил «Алавесу» (3:0). Это пятый гол Винисиуса за «Реал».
Sports.ru 15:47
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Футбол
Комитет ФИФА одобрил ограничения по арендам игроков и выплатам агентам
Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил рекомендации по ограничению аренды игроков и выплат агентам, сообщается на сайте ФИФА.
РИА Новости 11:08
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Экономика
Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.
Газета.Ru 13:42
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41