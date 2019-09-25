Политика
ТАССКристалина Георгиева стала главой МВФ
С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.
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Кино
От России на премию «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
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Экономика
В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода
В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
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Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
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Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги
Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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Химки — Рубин 3:0
«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 13:55
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
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Зеленский показал фото с Трампом
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Футбол
Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Путешествия
Пулково планирует открыть десятки новых рейсов в Европу
В список новых направлений, на которые Пулково рассчитывает получить разрешение Минтранса в рамках седьмой «свободы воздуха», не вошла ни одна азиатская страна.
РБК Санкт-Петербург 02:40
Футбол
«Рома» проиграла «Аталанте» в матче Серии А
«Рома» проиграла «Аталанте» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико».
Чемпионат 14:54
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
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Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
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Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
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The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
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