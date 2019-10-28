Интервью самого русского иностранца РПЛ — о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России. Здесь эквадорец выучил язык, завел семью и одержал главные победы в карьере, трижды став чемпионом.

Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»

Политика МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса "По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.

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Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

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