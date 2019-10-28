Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России. Здесь эквадорец выучил язык, завел семью и одержал главные победы в карьере, трижды став чемпионом.

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