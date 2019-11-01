На ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг и товаров "Некрополь- 2019". Здесь без злого умысла демонстрируют "надгробия" Кристины Асмус и Тириона из "Игры престолов" и футболки с угрозами о морге Стенд с футболками – один из самых популярных на выставке.

с чего всё началось

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите. Как рассказал "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена, уже установлены все лица, причастные к этому инциденту.

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

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