Общество
Российская газетаАктриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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с чего всё началось
На ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг и товаров "Некрополь- 2019". Здесь без злого умысла демонстрируют "надгробия" Кристины Асмус и Тириона из "Игры престолов" и футболки с угрозами о морге Стенд с футболками – один из самых популярных на выставке.Газета Metro03:45
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