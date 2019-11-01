Общество

Вести.RuВести.RuКристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите. Как рассказал "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена, уже установлены все лица, причастные к этому инциденту.
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Анатолий Кучерена
В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд.
— Анатолий Кучерена, российский адвокатИзвестия 11:43

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