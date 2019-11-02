Общество
РИА НовостиКристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус. Гравировщики объяснили выбор снимка тем, что на нем изображена симпатичная девушка, и формат изображения подходил для загрузки в станок.
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с чего всё началось
Адвокат Анатолия Кучерена сообщил, что его клиентка, актриса Кристина Асмус, отказалась от претензий и компенсации от фирмы, которая разместила ее фотографию на гравюре для надгробия.Московский Комсомолец03:40
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Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне
Газета Metroвчера в 14:20
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Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
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Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
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Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
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Названы самые жуткие монстры в истории кино
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Доля Windows 10 продолжает расти благодаря скорому завершению поддержки Windows 7
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Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области
В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
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Происшествия
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Российская газета 07:27
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
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«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке России
Московский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России по футболу обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет против ЦСКА.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса
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Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
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