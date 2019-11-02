Адвокат Анатолия Кучерена сообщил, что его клиентка, актриса Кристина Асмус, отказалась от претензий и компенсации от фирмы, которая разместила ее фотографию на гравюре для надгробия.

с чего всё началось

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус. Гравировщики объяснили выбор снимка тем, что на нем изображена симпатичная девушка, и формат изображения подходил для загрузки в станок.

Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.

Здоровье Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.

Единоборства Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Технологии Доля Windows 10 продолжает расти благодаря скорому завершению поддержки Windows 7 Приближающееся завершение периода поддержки Windows 7 влияет на неуклонное снижение доли этой ОС, которая к концу октября была установлена на 26,90 % устройств.

Происшествия Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Интернет Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Общество В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.

Футбол «Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке России Московский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России по футболу обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет против ЦСКА.

Футбол Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново» Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Политика В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.