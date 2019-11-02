Общество

РИА НовостиРИА НовостиКристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус. Гравировщики объяснили выбор снимка тем, что на нем изображена симпатичная девушка, и формат изображения подходил для загрузки в станок.
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с чего всё началось

Актриса Асмус отказалась от претензий за фото на надгробии

Адвокат Анатолия Кучерена сообщил, что его клиентка, актриса Кристина Асмус, отказалась от претензий и компенсации от фирмы, которая разместила ее фотографию на гравюре для надгробия.
Московский Комсомолец03:40

Подробнее о событии

Асмус отказалась от претензий к компании за надгробие с ее фотографией

РБК08:59

Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

РИА Новости08:45

Асмус отказалась от компенсаций за фото на надгробии

Телеканал 360°04:23

Асмус отказалась от денег за свое фото на надгробии

Lenta.ru04:52

Актриса Асмус отказалась от претензий за фото на надгробии

Московский Комсомолец03:40

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Интерфакс03:36

Кристина Асмус рассказала о своём состоянии в связи с публикацией её фото на надгробном камне

Газета Metroвчера в 14:20
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Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

REGNUM 31 октября в 21:56
Футбол

Динамо — Ахмат 1:1

Газета.Ru 08:58
Армия и оружие

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 09:07
Единоборства

Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Газета.Ru 03:17
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Спорт

Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби

Газета.Ru 08:21
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Футбол

Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

34-летний португалец оделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.
Бомбардир.ру 31 октября в 11:23
Технологии

Доля Windows 10 продолжает расти благодаря скорому завершению поддержки Windows 7

Приближающееся завершение периода поддержки Windows 7 влияет на неуклонное снижение доли этой ОС, которая к концу октября была установлена на 26,90 % устройств.
3DNews 07:51
Происшествия

Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области

В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Общество

Врачи рассказали об опасности хождения с голыми щиколотками в холода

Известия 08:10
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Интернет

Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Транспорт

Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым

Профиль вчера в 13:42
Общество

В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке России

Московский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России по футболу обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет против ЦСКА.
Российская газета 31 октября в 14:35
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости 03:01
Музыка

Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом

Российская газета 08:56
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Политика

Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи для разминирования Донбасса.
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Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

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российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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