Общество
BFM.ruКристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне. Она планирует решить этот конфликт в досудебном порядке. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат актрисы Анатолий Кучерена.
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В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд.
— Анатолий Кучерена, российский адвокатИзвестия 11:43
с чего всё началось
Российская актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома был размещен в рекламных целях на надгробной плите, намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена.Интерфакс09:34
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