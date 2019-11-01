Российская актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома был размещен в рекламных целях на надгробной плите, намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена.

с чего всё началось

В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд.

Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне. Она планирует решить этот конфликт в досудебном порядке. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии

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