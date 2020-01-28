Шоу-бизнес
Shraibikus NewsКристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку. В связи с травмой певица была вынуждена перенести несколько концертов, запланированных на февраль. О форс-мажоре Заслуженная артистка России сообщила в Instagram и опубликовала фото, показав ногу в ортезе.
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Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
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Политика
Путин встретится с Нетаньяху 30 января
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Здоровье
Уволился главврач Одинцовской областной больницы (бывш. ЦРБ)
Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).
Футбол
Слуцкий высмеял Тарасова после вопроса Урганта о тонущих футболистах
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Если обращение к врачам последовало уже в России, нужно предоставить медикам сведения о времени и конкретном месте пребывания в Китае, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Авто
Cadillac научит новый Escalade самостоятельно перестраиваться
Помимо функции автоматической смены полосы, инженеры улучшили работу Super Cruise в поворотах и на развязках; обновили ПО, контролирующее скорость и корректирующее руль; упростили и сделали более наглядным процесс активации системы.
Футбол
Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.