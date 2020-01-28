Шоу-бизнес

Shraibikus NewsShraibikus NewsКристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты

С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку. В связи с травмой певица была вынуждена перенести несколько концертов, запланированных на февраль. О форс-мажоре Заслуженная артистка России сообщила в Instagram и опубликовала фото, показав ногу в ортезе.
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Екатерина Стриженова
Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
— Екатерина Стриженова, актрисаМосковский Комсомолец 04:58

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Кристина Орбакайте отменила ближайшие концерты из-за перелома

Газета.Ru07:11

Орбакайте получила травму, готовясь к февральским концертам

URA.Ru01:18

48-летняя Орбакайте получила перелом на репетиции нового шоу

Телепрограмма01:56

48-летняя Кристина Орбакайте сломала ногу во время подготовки концертной программы

Вокруг ТВ01:55

Кристина Орбакайте временно ушла со сцены из-за проблем со здоровьем

StarHit.ru05:00

Кристина Орбакайте отменила концерты из-за серьезной проблемы со здоровьем

7Дней.ру01:00

Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте показала травмированную ногу

ТВ Центр00:24
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Политика

Путин встретится с Нетаньяху 30 января

Российская газета 09:48
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Политика

Альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми материалами

REGNUM 09:31
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Здоровье

Уволился главврач Одинцовской областной больницы (бывш. ЦРБ)

Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).
Business (Одинцово) 11:21
Футбол

Слуцкий высмеял Тарасова после вопроса Урганта о тонущих футболистах

Вечерняя Москва 08:25
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду

Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Нева Спорт 11:19
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Гаджеты

Microsoft представит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 07:11
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru 11:11
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия вчера в 20:58
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Если обращение к врачам последовало уже в России, нужно предоставить медикам сведения о времени и конкретном месте пребывания в Китае, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 25 января в 20:10
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Авто

Cadillac научит новый Escalade самостоятельно перестраиваться

Помимо функции автоматической смены полосы, инженеры улучшили работу Super Cruise в поворотах и на развязках; обновили ПО, контролирующее скорость и корректирующее руль; упростили и сделали более наглядным процесс активации системы.
Motor 09:37
Футбол

Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
Sport24.ru 07:06
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Кристина Орбакайте
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Дочь певицы, актрисы, Народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и её первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса.
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