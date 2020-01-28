Шоу-бизнес

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеКристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Об отмене своих ближайших выступлений сообщила певица Кристина Орбакайте. Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Екатерина Стриженова
Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
— Екатерина Стриженова, актрисаМосковский Комсомолец 04:58

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Кристина Орбакайте отменила ближайшие концерты из-за перелома

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Кристина Орбакайте
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Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Дочь певицы, актрисы, Народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и её первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса.
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