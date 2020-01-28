Шоу-бизнес
Вести ПК в ВоронежеКристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Об отмене своих ближайших выступлений сообщила певица Кристина Орбакайте. Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
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Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства
Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми.
Армия и оружие
Сирийская армия завершила окружение боевиков в Маарет-ан-Нумане
Баскетбол
Леброн Джеймс написал прощальное сообщение Коби Брайанту
Сообщение форвард посвятил погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту.
Путешествия
Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Наука
В падающей на переохлажденную поверхность капле увидели волны замерзания
Ученые впервые напрямую запечатлели динамику замерзания капли жидкости при соударении с намного более холодной поверхностью.
Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Здоровье
В Китае назвали новые способы передачи коронавируса
Член экспертной группы китайского госкомитета по вопросам здравоохранения Ли Синван заявил, что новый коронавирус передается воздушно-капельным путем, но есть риск заразиться через прикосновение руками к глазам.
Теннис
Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
В АвтоВАЗе назвали стоимость для автомобиля Lada Vesta в версии Sport R1.
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.