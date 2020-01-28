Шоу-бизнес
ИнтересантКристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести на неопределенный срок свои ближайшие концерты и спектакли из-за недуга, которым она поделилась со своими «инстаграмными» подписчиками. На странице в соцсети Орбакайте опубликовала снимок, где запечатлена с лангеткой от стопы до колена на правой ноге.
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Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
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Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Кино
Paramount готовит новых «Трансформеров»
Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Общество
Полеты на курорты Египта могут возобновить весной
Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Происшествия
Суд арестовал главу Канавинского района Михаила Шарова до 25 марта
Решение по мере пресечения заместителю главы района Эдуарду Цветкову суд, вероятно, вынесет вечером 28 января.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в отсутствии мира в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Иран и официальный Дамаск препятствуют установлению примирению на севере Сирии.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Общество
Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке
Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями.
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open
Общество
Болгария решила частично отказаться от российского газа
Как заявил тогда исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, переговоры с «Газпромэкспортом» были завершены в последние дни 2019 года и с 1 января Болгария начала получать российский газ через Турцию.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Авто
Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara
Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
Наука
Ученые усомнились в природе нового коронавируса
Генетики из Греции изучили устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV и не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, что ранее предположили ученые из Китая, сообщается в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.