Шоу-бизнес

ИнтересантИнтересантКристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести на неопределенный срок свои ближайшие концерты и спектакли из-за недуга, которым она поделилась со своими «инстаграмными» подписчиками. На странице в соцсети Орбакайте опубликовала снимок, где запечатлена с лангеткой от стопы до колена на правой ноге.
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Екатерина Стриженова
Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других.
— Екатерина Стриженова, актрисаМосковский Комсомолец 04:58

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Кристина Орбакайте отменила ближайшие концерты из-за перелома

Газета.Ru07:11

Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте показала травмированную ногу

ТВ Центр00:24

48-летняя Орбакайте получила перелом на репетиции нового шоу

Телепрограмма01:56

48-летняя Кристина Орбакайте сломала ногу во время подготовки концертной программы

Вокруг ТВ01:55

Орбакайте получила травму, готовясь к февральским концертам

URA.Ru01:18

Кристина Орбакайте отменила концерты из-за серьезной проблемы со здоровьем

7Дней.ру01:00

Кристина Орбакайте временно ушла со сцены из-за проблем со здоровьем

StarHit.ru05:00
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Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Кино

Paramount готовит новых «Трансформеров»

Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.
ИА InterMedia 04:37
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News вчера в 05:07
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Общество

Полеты на курорты Египта могут возобновить весной

Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Свободная Пресса 08:35
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Происшествия

Суд арестовал главу Канавинского района Михаила Шарова до 25 марта

Решение по мере пресечения заместителю главы района Эдуарду Цветкову суд, вероятно, вынесет вечером 28 января.
Коммерсантъ Нижний Новгород 09:40
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv 00:08
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию и Иран в отсутствии мира в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Иран и официальный Дамаск препятствуют установлению примирению на севере Сирии.
Газета.Ru вчера в 22:18
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Коммерсантъ 01:47
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Общество

Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке

Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями.
Lenta.ru 09:34
Теннис

Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Inc-news.ru 08:36
Общество

Болгария решила частично отказаться от российского газа

Как заявил тогда исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, переговоры с «Газпромэкспортом» были завершены в последние дни 2019 года и с 1 января Болгария начала получать российский газ через Турцию.
Росбалт 06:59
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости 26 января в 20:07
Авто

Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara

Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 16:31
Наука

Ученые усомнились в природе нового коронавируса

Генетики из Греции изучили устройство генома нового коронавируса 2019-nCoV и не обнаружили доказательств того, что он возник в результате обмена генами с другим вирусом, что ранее предположили ученые из Китая, сообщается в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Взгляд.ру 06:47
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Кристина Орбакайте
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Дочь певицы, актрисы, Народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и её первого мужа Миколаса Эдмундаса Орбакаса.
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