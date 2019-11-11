Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко. Как рассказал в Instagram приятель актрисы, писатель Александр Цыпкин, девушке угрожают расправой.

Гаджеты Sony прекращает выпуск смартфонов Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.

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