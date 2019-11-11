Шоу-бизнес
Газета.RuКристине Асмус поступают реальные угрозы после откровенных сцен
Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко. Как рассказал в Instagram приятель актрисы, писатель Александр Цыпкин, девушке угрожают расправой.
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Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР
Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
Музыка
Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
Футбол
Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы
Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Армия и оружие
Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени
Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Киберспорт
Зимой в мире Anthem выпадет снег — первые кадры грядущего события
На выходных на тестовых серверах Anthem началось событие «Ледяной прилив» (Icetide).
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Кино
Американские зрители назвали лучший фильм 2019 года
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Здоровье
Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е
Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.