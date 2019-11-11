Шоу-бизнес
StarHit.ruКристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
Уже около месяца в Сети не смолкают разговоры о фильме «Текст». Многие с осуждением относятся к тому, что жена Гарика Харламова — Кристина Асмус снялась в постельной сцене с Иваном Янковским. Многие зрители посчитали, что между актрисой и ее партнером действительно был секс.
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Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей
Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку на фоне массовых протестов
О решении президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку сообщило Боливийское информационное агентство.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
Шоу-бизнес
Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко
Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Галкин отметил, что народ в России всегда «тянулся к царю».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
Политика
Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Футбол
После тренировки сборной России Дзюба пообщался с болельщиками
Сборная России в своем официальном Twitter опубликовала видео того, как нападающий российской команды Артем Дзюба общается с болельщиками после тренировки.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Политика
Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Интернет
YouTube сможет блокировать «коммерчески невыгодные» аккаунты
«YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», — сообщается в опубликованных на сайте видеохостинга условиях.
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
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