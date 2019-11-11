Шоу-бизнес

StarHit.ruStarHit.ruКристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

Уже около месяца в Сети не смолкают разговоры о фильме «Текст». Многие с осуждением относятся к тому, что жена Гарика Харламова — Кристина Асмус снялась в постельной сцене с Иваном Янковским. Многие зрители посчитали, что между актрисой и ее партнером действительно был секс.
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Кристине Асмус стали угрожать расправой из-за постельных сцен в «Тексте»

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