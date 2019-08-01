Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня в 16:30. Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице, в то время как «Сочи» идет последним.

Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу

Общество Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.

Общество Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Политика Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

Армия и оружие Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Политика Партия Зеленского осталась без главы Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC 9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.

Общество Леониду Якубовичу провели операцию Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.

Авто Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Экономика В России выросла стоимость аренды квартир Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.

Кино Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.

Политика Стало известно о действующей на Украине партии лидера ДНР На Украине де-юре действует партия «МММ» под руководством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.