Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня в 16:30. Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице, в то время как «Сочи» идет последним.

Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу

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