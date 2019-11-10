РПЛ
Bookmaker-ratings.ruКристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу
Сочи
Расстановка 4‑5‑1
35
Джанаев
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
24
Набиуллин
15
Цаллагов
94
Лагатор
16
Нобоа
17
Мостовой
77
Полоз
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня в 16:30. Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице, в то время как «Сочи» идет последним.
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