РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня в 16:30. Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице, в то время как «Сочи» идет последним.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бистрович установил уникальное достижение в игре с «Сочи»

Metaratings13:12

Бистрович: «Будет сложная игра»

Soccer.ru04:44

Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу

Bookmaker-ratings.ru05:33

Кристиян Бистрович: «Не надо смотреть, что „Сочи“ замыкает турнирную таблицу»

Спорт-Экспресс05:29

Бистрович: с «Сочи» будет сложно. Не надо смотреть, что команда замыкает таблицу

Чемпионат04:52

Кристиан Бистрович: «По матчу первого круга мы помним, что с „Сочи“ очень непросто»

Sportbox.RU05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Транспорт

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

RT на русском 05:47
Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика

США угрожают Турции новыми санкциями за приобретение российских С-400

NewInform 12:49
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:25
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 12:59
Наука

Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака

Уфимские Заметки 08 ноября в 11:00
Здоровье

Специалист по питанию дал советы о правильном и здоровом ужине

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты считают, что обед должен быть сытным, а ужин легким, поскольку для сохранения здоровья важно время принятия пищи, а не объем съеденной пищи.
ToDay News Ufa 00:30
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Хоккей

В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка

В заключительном матче турнира сборная Беларуси U17 проиграла сборной России U16 со счётом 0:6. В ходе матча на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.
Чемпионат 11:13
Футбол

Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»

Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Происшествия

Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ

Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

РИА Новости 08 ноября в 08:34
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области возросло до 13.
RT на русском 12:45
Здоровье

Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол

«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»

"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Гаджеты

Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress

Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Украиной участка под Петровском

Rambler News Service 05:36
Экономика

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

На Украине застрелили адвоката, связанного с делом Вороненкова

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, погибшим оказался адвокат Святослав Пархоменко, который вплотную занимался делом об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
РЕН ТВ 13:35
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиян Бистрович
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник московского клуба ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное