Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКритерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом

Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, утверждены Минздравом, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Минздраве объяснили новые правила статистики по больным COVID-19

Известия17:52

Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом

Будущее России. Национальные проекты12:43

Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19

Газета.Ru14:30

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

RT на русском13:10

Критерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом

Российская газета13:07

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19

РИА Новости12:49

В Минздраве объяснили, как определить причину смерти пациента c COVID

РЕН ТВ15:57
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Российская газета 05:40
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими

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Российские пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ, смогут рассчитывать на новую льготу.
ФедералПресс 25 мая в 05:10
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Космос

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
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Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России

Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
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Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
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Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
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Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
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Футбол

Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
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Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

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Общество

Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
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Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
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Общество

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
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Происшествия

На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба

На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета

На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
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Кино

Режиссер «Стражей Галактики» назвал свой любимый супергеройский фильм

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн удивил пользователей Twitter, сообщив, какой супергеройский фильм является его любимым.
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Армия и оружие

В России похвастались оружием для «обнуления» США

Директор российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" разработан специально для противостояния США.
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Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?

Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости вчера в 01:00
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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