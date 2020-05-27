Коронавирус
Российская газетаКритерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом
Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, утверждены Минздравом, сообщает пресс-служба ведомства.
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Минздрав утвердил рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты12:43
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Баскетбол
РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу
Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.
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Энергетика
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Экономика
Россиянам с пенсией меньше 24 тысяч предоставят новую льготу
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ФедералПресс 25 мая в 05:10
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Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
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Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
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Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
CyberSport.ru 16:45
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Общество
В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем
Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
РБК 18:54
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» назвал свой любимый супергеройский фильм
Американский кинорежиссер Джеймс Ганн удивил пользователей Twitter, сообщив, какой супергеройский фильм является его любимым.
Культуромания вчера в 06:38
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Армия и оружие
В России похвастались оружием для «обнуления» США
Директор российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" разработан специально для противостояния США.
Ruposters.ru 10:46
Космос
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01