Общество
iReactorКритическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины» в Facebook.
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Нафтогаз сообщил о критической ситуации с отоплением в западноукраинском городе
Московский Комсомолецвчера в 20:51
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Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Происшествия
Молодожены устроили стрельбу возле ЗАГСа во Владивостоке
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Политика
Большинство россиян оценивают отношения РФ и США негативно
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе.
Армия и оружие
В МИД оценили военную угрозу для России на севере Балтики
На севере Балтийского региона нет угроз, требующих решения военным путем, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в понедельник, 18 ноября.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
Меньше смертей и больше выручки. В «Трезвой России» назвали плюсы сокращения времени продажи алкоголя
Сокращение времени продажи алкоголя, по статистике, приводит к уменьшению смертности, числа ДТП и травмирования, но еще это может положительно сказаться на выручке магазинов, считают в «Трезвой России».
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Общество
Начальник отдела МВД в Чечне опубликовал пост про преимущества запугивания пистолетом
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Единоборства
Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы
Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Происшествия
В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
Автоспорт
Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Общество
Названа причина задержания чиновников в Бийске
Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
Шоу-бизнес
Полина Глен рассталась с Джонни Деппом
Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Политика
В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса
Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Футбол
Футболисты астраханского «Волгаря» подрались с командой из Махачкалы
В драку ввязались игроки астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо». Позже к ним присоединился тренерский штаб обоих клубов.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.