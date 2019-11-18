Общество

iReactoriReactorКритическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины» в Facebook.
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В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

РИА Новости20:06

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

Взгляд.ру13:48

В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

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Нафтогаз сообщил о критической ситуации с отоплением в западноукраинском городе

Московский Комсомолец20:51

В одном из городов Западной Украины сложилась критическая ситуация с отоплением

Life.ru20:59

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

iReactor22:18
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Западная Украина
Geographical and historical relative term used in reference to the western territories of Ukraine. It includes several actual historical regions such as Transcarpathia, Halychyna including Pokuttia, most of Volhynia, northern Bukovina as well as western Podolia. Less often it includes territories of eastern Volhynia, Podolia, and small portion of northern Bessarabia. Important cities are Buchach, Chernivtsi, Drohobych, Halych, Ivano-Frankivsk, Khotyn, Lutsk, Lviv, Mukacheve, Rivne, Ternopil, Uzhhorod and others. Western Ukraine is not an administrative category within Ukraine.
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