Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины» в Facebook.

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

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