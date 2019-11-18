Общество

iReactoriReactorКритическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины» в Facebook.
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В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

РИА Новостивчера в 20:06

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области

Взгляд.рувчера в 13:48

В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

Известиявчера в 21:25

Нафтогаз сообщил о критической ситуации с отоплением в западноукраинском городе

Московский Комсомолецвчера в 20:51

В одном из городов Западной Украины сложилась критическая ситуация с отоплением

Life.ruвчера в 20:59

«Нафтогаз» сообщил о критической ситуации с отоплением в городе на Западной Украине

ФАНвчера в 23:57

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

iReactorвчера в 22:18
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Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
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Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
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Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
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Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
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«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
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Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
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СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
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В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

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Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
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Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
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Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
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Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
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Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
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Город в Украине
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Западная Украина
Geographical and historical relative term used in reference to the western territories of Ukraine. It includes several actual historical regions such as Transcarpathia, Halychyna including Pokuttia, most of Volhynia, northern Bukovina as well as western Podolia. Less often it includes territories of eastern Volhynia, Podolia, and small portion of northern Bessarabia. Important cities are Buchach, Chernivtsi, Drohobych, Halych, Ivano-Frankivsk, Khotyn, Lutsk, Lviv, Mukacheve, Rivne, Ternopil, Uzhhorod and others. Western Ukraine is not an administrative category within Ukraine.
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