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Ведомости
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63000 и 32000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в СКФО и ДВФО).В источнике
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Долги.ру

Эксперты считают, что острая фаза экономического кризиса в России завершена

Долги.ру14 августа в 02:00
Независимая газета

Кризис усилил неравенство регионов

Независимая газетавчера в 13:35
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
REGNUMвчера в 04:27
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Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - Мария Колесникова - заявила 16 августа, что около четырех тысяч человек по-прежнему остаются в следственных изоляторах после недавних акций протеста.
Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии
Ридусвчера в 16:43
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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Турция обсуждает с Россией совместное производство истребителей Су-57

Источники сообщают о том, что Россия может вести переговоры с Турцией о начале совместного производства истребителей пятого поколения Су-57, которое, по предварительным оценкам, вполне может быть запущено на предприятиях, осуществляющих в настоящий момент сборку элементов для истребителей F-35, что позволит реализовать это всего лишь в течение полугода.
Avia.proвчера в 09:01
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