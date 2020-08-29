Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Рамблер
Рамблер

Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассматривает Россию как международного посредника в переговорах оппозиции с властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская заявила о готовности оппозиции к посредничеству России

Газета.Ru08:06
URA.Ru

Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

URA.Ru18:52
Lenta.ru

Тихановская увидела в России посредника в преодолении кризиса

Lenta.ru02:58
РБК

Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

РБК20:21
RT на русском

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

RT на русском19:02
Московский Комсомолец

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

Московский Комсомолец04:24
ТАСС

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

ТАСС18:12

Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим.
Sputnik Литва12:36
3

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Ведомостивчера в 10:16
10