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Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассматривает Россию как международного посредника в переговорах оппозиции с властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.В источнике
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Московский Комсомолец

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

Московский Комсомолец04:24
Lenta.ru

Тихановская увидела в России посредника в преодолении кризиса

Lenta.ru02:58
РБК

Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

РБК20:21
RT на русском

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

RT на русском19:02
URA.Ru

Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

URA.Ru18:52
Газета.Ru

Тихановская допускает посредничество РФ в урегулировании в Белоруссии

Газета.Ru18:38
ТАСС

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

ТАСС18:12

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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ДНР пригрозила уничтожить украинские позиции

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) уничтожит позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.
Lenta.ruвчера в 10:40
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Президент Сербии заявил, что боится переговоров по Косову в США

На вопрос о возможной встрече с главой США Дональдом Трампом сербский президент ответил, что в случае признания Белградом Косова Вучич станет «лучшим сербом в истории», первым руководителем республики, с кем встретился американский лидер.
News.ru04:59

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия27 августа в 01:49
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