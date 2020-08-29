Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассматривает Россию как международного посредника в переговорах оппозиции с властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.В источнике
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