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Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассматривает Россию как международного посредника в переговорах оппозиции с властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.В источнике
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РБК

Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

РБК20:21
Московский Комсомолец

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

Московский Комсомолец04:24
Lenta.ru

Тихановская увидела в России посредника в преодолении кризиса

Lenta.ru02:58
Газета.Ru

Тихановская заявила о готовности оппозиции к посредничеству России

Газета.Ru08:06
RT на русском

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

RT на русском19:02
URA.Ru

Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

URA.Ru18:52
ТАСС

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

ТАСС18:12

Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение Юрия Гануса от должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выразил уверенность в том, что организация продолжит оставаться независимым органом.
RT на русском08:14

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
RT на русскомвчера в 11:57
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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