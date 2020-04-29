В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.

с чего всё началось

Исследование показало, что только в апреле 2020-го индекс снижения спроса опустился до 45 пунктов. В 2008 году этот показатель составлял 60 пунктов. Также отмечено падение производства.

Кризис в промышленности хуже уровня 2008 года ожидает Институт Гайдара

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