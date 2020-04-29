Экономика
Live24Кризис в промышленности хуже уровня 2008 года ожидает Институт Гайдара
Исследование показало, что только в апреле 2020-го индекс снижения спроса опустился до 45 пунктов. В 2008 году этот показатель составлял 60 пунктов. Также отмечено падение производства.
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с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
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Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
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Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Футбол
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Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
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Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Наука
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы
Известные методы оценки степени готовности куриного мяса не могут гарантировать безопасного уровня содержания патогенных микроорганизмов.
Российская газета 05:12
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
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Хоккей
«Торпедо» продлило контракты с Аляевым и Белевичем
Защитник Артем Аляев и форвард Андрей Белевич подписали новые соглашения с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 12:21
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт 11:30
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Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
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CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3
Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
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В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
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В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Общество
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О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Филипп Киркоров показал, как отмечает день рождения на самоизоляции
В большими предосторожностями король российской поп-музыки пригласил в свой дом журналистов "Прямого эфира" и показал, в каких условиях в этом году он отмечает начало нового года своей жизни.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики
"Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10:44