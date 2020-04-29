Экономика

Live24Live24Кризис в промышленности хуже уровня 2008 года ожидает Институт Гайдара

Исследование показало, что только в апреле 2020-го индекс снижения спроса опустился до 45 пунктов. В 2008 году этот показатель составлял 60 пунктов. Также отмечено падение производства.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Российская промышленность погрузилась в депрессию

В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомостивчера в 17:30

Подробнее о событии

Фавориты мрачных дней: промышленность в депрессии, но дальше будет хуже

News.ru12:03

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

РБК00:27

Экономисты заявили о влиянии «холодного дыхания кризиса» на промышленность

Профиль02:42

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Новый День02:35

Российская промышленность ощутила «холодное дыхание кризиса»

Росбалт02:35

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Газета.Ru03:48

Российская промышленность погрузилась в депрессию

Ведомостивчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Газета.Ru вчера в 06:54
111
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
5
Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
213
Общество

Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников

Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил.
Российская газета 12:04
3
Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
66
Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
1,3K
Футбол

Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня

Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
342
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
8
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
29
Наука

Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы

Известные методы оценки степени готовности куриного мяса не могут гарантировать безопасного уровня содержания патогенных микроорганизмов.
Российская газета 05:12
5
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
82
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
11
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь 09:45
28
Хоккей

«Торпедо» продлило контракты с Аляевым и Белевичем

Защитник Артем Аляев и форвард Андрей Белевич подписали новые соглашения с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 12:21
Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт 11:30
18
Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
518
Религия

Кураев не обратил внимание на запрет в служении

Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
2,2K
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
1K
Происшествия

В Калининграде рассказали о двух новых смертях на фоне COVID-19

REGNUM 11:03
42
Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
3
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
43
Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости 11:48
Общество

CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3

Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
CyberSport.ru 09:25
1
Общество

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
2,2K
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
155
Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
15
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал, как отмечает день рождения на самоизоляции

В большими предосторожностями король российской поп-музыки пригласил в свой дом журналистов "Прямого эфира" и показал, в каких условиях в этом году он отмечает начало нового года своей жизни.
Вести.Ru 11:40
6
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
2,1K
Политика

Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

"Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10:44
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное