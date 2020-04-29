Экономика
Live24Кризис в промышленности хуже уровня 2008 года ожидает Институт Гайдара
Исследование показало, что только в апреле 2020-го индекс снижения спроса опустился до 45 пунктов. В 2008 году этот показатель составлял 60 пунктов. Также отмечено падение производства.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России
Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Наука
Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК
Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление натурального кофе, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 18:16
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения
Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Общество
Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России
Летом на европейской части России возможны периоды экстремально высоких температур, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
РИА Новости 04:29
Общество
Москвичей предупредили о всплеске COVID-19 при массовом нарушении самоизоляции
При массовом нарушении москвичами режима самоизоляции на майских праздниках произойдет новый всплеск заболеваемости COVID-19.
Lenta.ru 07:31
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах
Смартфон оснащён дисплеем с узкими рамками.
3DNews 05:59
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Политика
Руслан Болотов стал мэром Иркутска
Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
Общество
Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Хоккей
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Политика
Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном
Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.
ТАСС вчера в 23:59
Общество
Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков — Хабиров
Руководители компании просят правительство Башкирии организовать режим самоизоляции 1800 жителям республики, которые работают вахтовым методом на этом месторождении.
REGNUM 07:35
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
ФедералПресс 05:46
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО вчера в 03:32
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Экономика
Падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, сообщила компания Markit, рассчитывающая экономические индексы для стран.
Вести.Ru 03:27
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00