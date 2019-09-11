Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

с чего всё началось

Нулевой госдолг и кризис в других странах могут привести к укреплению экономики России и национальной валюты. Об этом рассказал "Известиям" генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Кризис за рубежом приведет к доллару за 30 рублей

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