Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКризис за рубежом приведет к доллару за 30 рублей

Нулевой госдолг и кризис в других странах могут привести к укреплению экономики России и национальной валюты. Об этом рассказал "Известиям" генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.
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с чего всё началось

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известиявчера в 05:35

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Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Известиявчера в 05:35

Кризис за рубежом приведет к доллару за 30 рублей

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Россиянам пообещали доллар по 30 рублей

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Эксперт предсказал обрушение доллара до 30 рублей

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Финансист: Мир стоит на грани серьезных проблем в экономике

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Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

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Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

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Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК вчера в 10:07
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

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Лауреат «Оскара» назвал Бекмамбетова «явлением» в кино

Выдвигавшийся на премию «Оскар» режиссёр Владимир Меньшов считает, что его коллега Тимур Бекмамбетов является «серьёзным явлением» в российском кинематографе.
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Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Малышева высказалась о каннибализме

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Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики

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В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России

Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
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В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста

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Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
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Руководителей Росреестра и БТИ по Серпухову арестовали за взятку

В Подмосковье за получение взятки арестованы начальник межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захарян и заместитель руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирина Агапова, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в правоохранительных органах.
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У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров

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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Происшествия

Ученый, поджегший себя у здания Госсовета Удмуртии, скончался

Врачи не смогли спасти жизнь 79-летнему Альберту Разину, ученому, кандидату философских наук, заслуженному деятелю науки республики, который вышел сегодня с пикетом к зданию Госсовета.
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В США грузовой самолет разбился около аэропорта

В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
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Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные

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Грузовик сбил пожилую женщину в Москве

Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
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Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

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В Канаде самолет экстренно сел из-за попадания диких гусей в двигатель

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Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
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Армия и оружие

Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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