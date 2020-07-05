Коронавирус
ИзвестияКризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды
Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
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с чего всё началось
Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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