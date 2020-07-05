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ИзвестияИзвестияКризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
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Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Почти 40% российских компаний рассказали об ухудшении деловой среды

АБН09:35

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ruвчера в 20:51

Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

Авторадио08:06

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РБК07:57

Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Газета.Ru08:20

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ТАССвчера в 18:54

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известиявчера в 17:01
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Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

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«Ахмат» забил ЦСКА один гол за 10 матчей

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.
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Политика

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
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В Китае отвергли обвинения в шпионаже, предъявленные Бельгией

Пекин, 5 июля 2020, 16:29 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая подвергли критике доклад спецслужб Бельгии по поводу шпионажа со стороны китайских студентов.
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Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
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РБК 08:56
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru вчера в 09:45
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Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Экономика

Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки

Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

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РБК 03:21
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Космос

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
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Происшествия

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Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

Внука Сергею и Анне Семак родила их старшая дочь Майя. Ранее в конце января супруга тренера сообщала о беременности дочери.
РИА Новости 07:21
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ru вчера в 15:49
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
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Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
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Культура

В гоночном комплексе «Игора Драйв» открылся интерактивный автотеатр

На территории гоночного комплекса "Игора Драйв" стал работать интерактивный автотеатр.
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
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