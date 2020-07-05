Коронавирус
ИзвестияКризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды
Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
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с чего всё началось
Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
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Политика
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В Кемеровской области в ДТП с участием грузовика погибли три человека
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН в Кемерове, погибли двое взрослых и ребенок.
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Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
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За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
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20 минут до старта: Комментарий Норриса и Сайнса
Перед стартом Гран При Австрии пилоты McLaren говорили о задачах на предстоящую гонку, причём Ландо Норрис сразу подчеркнул, что удержаться в группе лидеров ему будет непросто.
F1news.ru 08:50
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Газета.Ru 08:33
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
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Петр Ян прилетел в Абу-Даби на турнир UFC 251
Sport24.ru 07:48
Экономика
Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки
Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Китайского блогера поразило «русское чудо» на полюсе холода
"Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках", — удивился блогер.
РИА Новости 08:25
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Футбол
«Реал» продаст Хамеса Родригеса за 25 миллионов евро
Спорт-Экспресс 04:40
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
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Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Футбол
«Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
"Уфа" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:26
Политика
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
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В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
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Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
Здоровье
Врачи рассказали, как определить серьезные болезни по языку
Австралийские стоматологи рассказали, как определить возможное наличие болезней по состоянию языка, пишет Daily Mail.
РИА Новости 07:36
Наука
Из листьев магнолии сделали прозрачные электроды
Goroday.ru вчера в 02:46
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28