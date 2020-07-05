Коронавирус

ИзвестияИзвестияКризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
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Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

РБК07:57

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ruвчера в 20:51

«Известия»: 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

ТАССвчера в 18:54

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известиявчера в 17:01
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
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Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
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Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер объяснил отказ вставать на колено

Пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 07:23
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Здоровье

В Нижегородской области зафиксировано 217 новых случаев коронавируса

По данным на 5 июля в Нижегородской области подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Нижний Новгород 05:08
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ru вчера в 15:49
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
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Происшествия

В Иркутской области десять человек пострадали в результате ДТП

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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
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Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
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Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
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Политика

В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США

Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Национальная служба новостей 07:57
Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
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Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться

ПолитРоссия вчера в 14:01
Армия и оружие

В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
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Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
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Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины

Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.
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ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

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