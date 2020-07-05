Коронавирус
ИзвестияКризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды
Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
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Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер объяснил отказ вставать на колено
Пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 07:23
Здоровье
В Нижегородской области зафиксировано 217 новых случаев коронавируса
По данным на 5 июля в Нижегородской области подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Нижний Новгород 05:08
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня 05:10
Происшествия
В Иркутской области десять человек пострадали в результате ДТП
RT на русском 07:59
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Политика
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
Политика
В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США
Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Национальная служба новостей 07:57
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
ПолитРоссия вчера в 14:01
Армия и оружие
В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
Армия и оружие
Зеленский безуспешно пытался разглядеть корабли ВМС Украины
Украинскому президенту за неимением кораблей показали моряков, катера и вертолеты Украина в воскресенье продемонстрировала маломощность и малочисленность своего военного флота.
SM News 07:14
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 03 июля в 10:36