Ранее «Роскосмос» уже пытался сотрудничать с Crocus Group в рамках проекта по строительству космодрома Восточный. В частности, в 2018 году «Роскосмос» заключил контракт на строительство второй очереди Восточного с татарстанской компанией ПСО «Казань» на сумму 39,4 млрд руб.

С чего всё началось «Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб. В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся. РБК 22:30