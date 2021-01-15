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РБК
РБК

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

Ранее «Роскосмос» уже пытался сотрудничать с Crocus Group в рамках проекта по строительству космодрома Восточный. В частности, в 2018 году «Роскосмос» заключил контракт на строительство второй очереди Восточного с татарстанской компанией ПСО «Казань» на сумму 39,4 млрд руб.В источнике
Общественная служба новостей
РБК
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RuNews24.ru
С чего всё началось
РБК

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

За аренду площадей и оборудование Crocus Group без конкурса получил контракты примерно на 2 млрд руб. В то же время бизнес Crocus Group серьезно пострадал из-за коронавирусных ограничений, Агаларов оценивал общие потери группы в 4 млрд руб. В 2013 году Crocus Group вела переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, но проект не состоялся.
РБК22:30
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RuNews24.ru

«Крокус» Агаларова и аэропорт «Роскосмоса» подписали контракт на 28 млрд рублей

RuNews24.ru02:41
РБК

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

РБК22:30
Коммерсантъ

Crocus Group получила контракт на аэропорт на космодроме Восточный

Коммерсантъ00:57
Компания

Crocus Group поучаствует в строительстве аэропорта «Роскосмоса»

Компания00:44
Forbes

«Крокус» Агаларова построит аэропорт на космодроме «Восточный» за 28 млрд рублей

Forbes23:56
Говорит Москва

Crocus Group Агаларова получила контракт на аэропорт «Роскосмоса» за 28 млрд руб

Говорит Москва22:56
Общественная служба новостей

Crocus Group получила контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный

Общественная служба новостей02:19

Жителю Уфы дали восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве мужчины, совершившего развратные действия в отношении подростков.
РБКвчера в 04:04

Трамп заявил о намерении обнародовать секретную информацию по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить некую информацию по Украине, которая может создать массу проблем избранному президенту США Джо Байдену и его администрации.
Южный Федеральный01:23