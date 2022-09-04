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Kronenzeitung: австрийский бизнес потребовал от властей €2,5 млрд вместо российского газа

Австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства.
Lenta.ru
"Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности", — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.
РИА Новости
"Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры", — предостерег Книлль.
РИА Новости
Страны Запада после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов.
URA.Ru

Подробнее о событии

Kronenzeitung: бизнесмены Австрии потребовали от кабмина €2,5 млрд вместо российского газа
RT на русском15:40
Австрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газа
РИА Новости14:08
В Австрии призвали выделить 2,5 млрд евро энергоёмким компаниям из-за роста цен на газ
Life.ru14:58
Австрийская промышленность потребовала помощи на фоне десятикратного роста стоимости газа
Газета.Ru14:37
Kronenzeitung: предприятия Австрии попросили государство о помощи на миллиарды евро
Радио Sputnik14:31
Kronenzeitung: австрийский бизнес потребовал от властей €2,5 млрд вместо российского газа
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