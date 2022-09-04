Австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства.
"ВС РФ продолжают вести наступательные действия на большинстве направлений в районах н. п. Краснополье, Бахмутскоое, Артёмовск, Майорск, Зайцево, Кодемы, Соледара и Первомайского", цитирует издание сводку.
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.